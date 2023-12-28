Почти 70% россиянок указали на важность оплаты счета на свидании мужчиной

Подавляющее большинство (87%) мужчин готовы оплатить счет на свидании, за исключением случая, когда девушка им не понравилась. При этом лишь 20% женщин готовы разделить чек по разным причинам: если мужчина не понравился, если есть намерение продолжать общение, просто потому что так будет справедливо. Такие данные были получены в ходе исследования дейтинг-сервиса Mamba, результаты появились в распоряжении «Известий» 28 декабря.

Каждый 10-й россиянин считает важным обсудить перед встречей вопрос оплаты счета. Почти 70% респонденток признались, что потеряют интерес к мужчине, если он предложит поделить счет за ужин, а 4% почувствуют себя униженными. Однако 17% такая просьба никак не смутит, а каждая 10-я отнесется положительно, так как это современный подход к отношениям.

Более трети женщин предпочли бы обсудить оплату уже после свидания на основе итогов встречи, а вот 4% женщин сразу хотели бы предупредить мужчину, что они не планируют закрывать чек на ужин. 59% мужчин же не хотят поднимать вопрос денег, так как в любом случае планируют закрывать счет полностью самостоятельно.

При этом очевидна разница в отношении к оплате счета среди разных поколений. Например, только 5% мужчин поколения Х (люди, рожденные примерно с 1965 по 1980 год) готовы разделить счет с женщиной, в то время как среди зумеров (люди, рожденные с 1997 года) такого мнения придерживаются 14% опрошенных. То же самое и с женщинами: за раздельную оплату счета выступают только 9% респонденток поколения Х против 15% девушек-зумеров.

Нередко оплата счета одним из партнеров может вызывать неловкости и определенные ожидания с одной стороны. Так, 5% мужчин рассчитывают на интимную близость с девушкой после оплаченного ужина, 34% — простого продолжения общения. А 2% респондентов даже ждут, что в следующий раз счет будет оплачен спутницей.

5% женщин же волнуются из-за того, что после оплаты чека мужчина будет иметь право претендовать на интимную связь после свидания. 4% считают себя обязанными отблагодарить мужчину другими способами. Каждая 10-я придерживается мнения, что оплата счета — повод для новой встречи. Однако подавляющее большинство (84%) уверены, что они ничем не обязаны мужчине, если он закрыл счет.

3% россиян уверены, что идеальный счет на свидании должен составлять более 10 тыс. рублей. Однако большинство имеют более скромные ожидания. Так, 46% опрошенных обоих полов уверены, что суммы от 1 до 3 тыс. рублей более чем достаточно. А каждый четвертый закладывает от 3 до 6 тыс. рублей на ужин

Накануне эксперты Mamba узнали, по каким параметрам россияне искали пару в 2023 году. Так, большинство (80%) женщин пристальное внимание обращали на рост партнера, указанный в анкете. В вопросах профессии респонденты в один голос кричали: «Только не блогер!» Встречаться с представителями этой сферы деятельности готовы менее 1% опрошенных. Также очень малое число мужчин хотели бы встречаться с пиарщицей или маркетологом (1%).