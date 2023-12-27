Россияне назвали самую отталкивающую профессию потенциального партнера

Эксперты сервиса для знакомств Mamba узнали, по каким параметрам россияне искали пару в 2023 году, а также выяснили их ожидания на грядущий год. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 27 декабря.

Большинство (80%) женщин пристальное внимание обращали на рост партнера, указанный в анкете. При этом в качестве приемлемой нормы девушки отмечали 180-185 см. В это же время около 20% жительниц России признались, что их интересовали не столько цифры, сколько сам факт того, что партнер выше них самих. А вот мнения мужчин разделились: если 51% респондентов вообще не смотрели на рост партнерши в анкете, то 49% считают, что этот критерий заслуживает внимания. Идеальным ростом потенциальной спутницы опрошенные считают диапазон от 164 до 174 см.

В вопросах веса наблюдалось относительное единогласие: почти 62% женщин и 74% мужчин признались, что обращали внимание в анкетах на то, сколько весит потенциальный партнер. Наименьшую значимость вес в уходящем году представлял для самых молодых респондентов в возрасте от 18 до 22 лет. Самыми популярными ответами на вопрос об идеальном весе стали 50-59 кг для женщин (58%) и 80-89 кг для мужчин (46%). Впрочем, женщины старше 30 не против мужчин покрупнее и допускают, что их партнер будет весить до 99 кг. Почти трети (33%) мужчин в целом безразлична физическая форма партнерши, а более 50% опрошенных женщин признались, что искали спортивного, но не чрезмерно мускулистого парня.

Реже всего в сервисе для знакомств пользователи обращали внимание на профессию потенциального мэтча (80%). А пристальное внимание на фотографии партнера обращали не менее половины опрошенных. Больше всего женщинам нравились: селфи парней (17%), их фото с животными (15%) или в дорогом костюме (15%), а также снимки из тренажерного зала (11%). Мужчины же предпочитали фото девушек с минимумом макияжа (30%). Внимание также привлекали обычные селфи (14%), фото с тренировок (12%) и курортные снимки в купальнике (12%). При этом, как оказалось, мужчинам редко нравились фотографии девушек в брендовой одежде (4%) или рядом с дорогими авто (3%). В то время как женщин меньше всего лайкали мужчин, в профиле которых были замечены фото с голым торсом (7%), cнимки на фоне частного дома (5%) и новогодних елок (1%).

В вопросах профессии, респонденты в один голос кричали «Только не блогер!»: встречаться с представителями этой сферы деятельности готовы менее 1% опрошенных. Также очень малое число мужчин хотели бы встречаться с пиарщицей или маркетологом (1%). А вот девушки-врачи стали наиболее популярными у противоположного пола с точки зрения профессии. Женщины же, в основном, искали айтишников (14%) и избегали работников сферы обслуживания, таких как официанты и администраторы (2%).

2023 год оказался насыщенным с точки зрения количества свиданий в основном у девушек и парней от 18 до 22 лет. Они знакомились и ходили на встречи в среднем один-три раза в месяц, тогда как треть одиноких россиян в возрасте от 25 до 35 лет сходили всего на одно свидание за год. Любимой локацией для первого свидания 50% опрошенных назвали кафе. В топ-3 популярных вариантов также вошли прогулки в парке или приятной городской локации (40%) и даже встречи у мэтча дома (примерно 10%), Наименьшей же популярностью пользовались кинотеатры (3%) и музеи (1%).

Говорили на свиданиях чаще всего о хобби (70%), путешествиях, кино, личных достижениях и еде. А меньше всего россиянам хотелось обсуждать политику (4%), хотя год назад эксперты Mamba фиксировали рост заинтересованности к политическим взглядам потенциального партнера.

Несмотря на то что, треть россиян не ходили на свидания в уходящем году, они полны надежд на 2024. Мужчины обещают себе чаще ходить на свидания (22%), быть более открытыми к общению (20%), а 18% и вовсе намерены жениться. Желающих обзавестись семьей среди женщин оказалось побольше (28%). В это же время, респондентки помладше не торопятся думать о браке, но обещают в наступающем году более вдумчиво выбирать партнера и обращать внимание на «красные флаги» еще на этапе общения, чтобы избежать серьезных последствий в будущем.

22 декабря специалисты Mamba рассказали «Известиям» о правилах переписки, которые быстро приведут к свиданию. Так, не нужно задавать формальных вопросов. Если вам действительно понравился человек и вы хотите познакомиться офлайн, то изучите его анкету и найдите, за что зацепиться — теги, локации, приветствие, цель знакомства.

Кроме того, эксперты рекомендуют не перебарщивать в использовании смайликов и стараться писать грамотно.