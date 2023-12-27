В Омской области из-за непогоды закрыли федеральные трассы

Из-за сложных погодных условий в Омской области частично перекрыли несколько федеральных трасс. В регионе бушует ураганный ветер. Идет дождь со снегом. Туман и гололед.

На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что людей, которые рискнули выйти из машин на трассу, буквально сдувает ветром.

Как сообщили накануне в пресс-службе регионального МЧС, временное ограничение движения введено на участках федеральных трасс на Новосибирск, Тюмень, Челябинск, а также на казахстанский Павлодар, граничащий с областью.

Ограничения действуют до вечера 27 декабря.

Ранее, 22 декабря, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали о погоде в крупных городах России в предновогодние выходные. Отмечается, что в Москве 30 декабря выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее: температура составит –1 градус, также ожидается снег.

Кроме того, отмечается, что сильнее всего в ближайшие выходные холод ощутят жители Иркутска, Омска, Новосибирска и Тюмени, где ожидаемая температура будет варьироваться от –7 до –12 градусов, отметили синоптики.