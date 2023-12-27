Спецтехнику применили для спасения пострадавшего в ДТП в Приамурье
Жесткое ДТП произошло на трассе Серышево – Белогорск в Амурской области. Для извлечения пострадавшего из автомобиля потребовалось специальное оборудование.
Как уточняет ИА PriamurMedia, авария случилась на 1-м км трассы около 11 часов в среду, 27 декабря. Столкнулись легковой автомобиль Honda и самосвал Shacman.
Столкновение было настолько сильным, что два автомобиля слетели с дороги. На место выехали спасатели. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они перекусили стойку легкового авто, отогнули переднюю дверь и деблокировали пострадавшего, уточняет Амурская служба новостей.
Ранее сообщалось о завершении в Амурской области расследования уголовного дела о гибели шести человек в результате столкновения легковушки с двумя грузовиками. Фигурантом по нему проходит 44-летний автомобилист из Якутии, сообщает прокуратура Приамурья.