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В Госдуме связали возможные провокации Киева с химоружием с провалом ВСУ

Депутат Водолацкий: киевские кураторы пойдут на любые провокации против РФ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Не стоит сомневаться, что Киев может реализовать провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом «Известиям» 27 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в среду о возможной провокации со стороны Украины в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что активное участие в подготовке провокации принимает Служба безопасности Украины в кооперации с одной украинской компанией, специализирующейся на импорте химических реагентов и прекурсоров.

«В этом сомневаться не приходится. Самое главное, что РФ к этому надо готовиться, потому что те поражения, которые сегодня несут Вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения, не дают возможности [президенту страны Владимиру] Зеленскому получать очередные транши. Поэтому кураторы, которые сегодня управляют Зеленским и его командой, пойдут на все методы, чтобы применить химическое оружие на приграничных территориях», — сказал Водолацкий.

Депутат указал, что для преступного киевского режима нет ничего человечного, поэтому все силы будут направлены на идею сделать из Украины плацдарм русофобской политики.

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Еще в начале декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об угрозе применения Киевом химического и биологического оружия из-за провала контрнаступления. По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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