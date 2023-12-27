Эксперт призвал создать единый инструктаж для желающих взять в аренду снегоход

Обычный инструктаж и даже ознакомительная поездка на снегоходе и квадроцикле не могут на 100% гарантировать безопасность человека, который впервые управляет такой техникой. Об этом 27 декабря «Известиям» заявил главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров.

«Простого «это газ, это тормоз» недостаточно: принципы управления квадроциклом или снегоходом кардинально отличаются от автомобильных. Они ближе к мотоциклетным, хотя и здесь есть свои особенности. Кроме того, поездки на такой технике происходят по пересеченной местности. В случае падения есть большой риск удариться о дерево, вылететь из седла или оказаться прижатым к земле снегоходом или квадроциклом. Необходимо разработать и принять единые стандарты инструктажа, обязательного перед поездкой на самоходной технике, взятой в аренду. Но одновременно с этим возможность управлять ей должна распространяться только на организованные группы или на поездки только по специальным маршрутам, проложенным для лиц с «автомобильными» правами», — сказал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам, имеющим автомобильные водительские удостоверения, управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду. Соответствующий документ был опубликован 25 декабря на официальном портале правовой информации.

Отныне, согласно документу, без получения специальных прав тракториста-машиниста, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой, категории А1.