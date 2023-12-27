Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ с 1 марта повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
Мир
Во Франции назвали возможную победу на выборах Ле Пен кошмаром для Макрона
Здоровье
Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь
Спорт
Слуцкий возглавил китайский ФК «Шанхай Шэньхуа»
Культура
Машков стал президентом премии и фестиваля «Золотая Маска»
Экономика
Новак сообщил о согласовании «Газпромом» и CNPC условий по «Силе Сибири – 2»
Армия
Авиастроители передали Минобороны РФ партию истребителей пятого поколения Су-57
Мир
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»
Экономика
Запрет на вывоз из РФ некоторых товаров продлен до конца 2025 года
Общество
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
Общество
Правительство одобрило смягчение ответственности за нарушение авторских прав
Политика
Политолог указал на безвыходное положение ЕС в вопросе финансирования Украины
Авто
Средняя стоимость поддержанных японских авто выросла за полгода на 20–27%
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о завозе вирусов кори в РФ из 16 стран
Мир
Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

Эксперт призвал создать единый инструктаж для желающих взять в аренду снегоход

Владимиров: нужно создать единый инструктаж для желающих взять в аренду снегоход
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обычный инструктаж и даже ознакомительная поездка на снегоходе и квадроцикле не могут на 100% гарантировать безопасность человека, который впервые управляет такой техникой. Об этом 27 декабря «Известиям» заявил главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров.

«Простого «это газ, это тормоз» недостаточно: принципы управления квадроциклом или снегоходом кардинально отличаются от автомобильных. Они ближе к мотоциклетным, хотя и здесь есть свои особенности. Кроме того, поездки на такой технике происходят по пересеченной местности. В случае падения есть большой риск удариться о дерево, вылететь из седла или оказаться прижатым к земле снегоходом или квадроциклом. Необходимо разработать и принять единые стандарты инструктажа, обязательного перед поездкой на самоходной технике, взятой в аренду. Но одновременно с этим возможность управлять ей должна распространяться только на организованные группы или на поездки только по специальным маршрутам, проложенным для лиц с «автомобильными» правами», — сказал эксперт.

Без лишних «корочек»: снегоходами разрешили управлять по мотоправам
Требования к водителям такой техники упростили

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам, имеющим автомобильные водительские удостоверения, управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду. Соответствующий документ был опубликован 25 декабря на официальном портале правовой информации.

Отныне, согласно документу, без получения специальных прав тракториста-машиниста, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой, категории А1.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023