Эксперты не исключили роста цен на новостройки из-за новых условий льготной ипотеки

Новые условия выдачи льготных ипотечных кредитов могут привести к росту стоимости квартир в новостройках на 5–7%. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 27 декабря.

«Банки начинают вводить комиссии для застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов, естественно, это отразится на себестоимости и приведет, либо к снижению маржинальности строительного бизнеса, либо к росту средней цены квадратного метра в новостройках», — объяснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в настоящее время финансовые организации вынуждены искать варианты сохранения доходности и защиты своих кредитных портфелей в условиях второго за последние шесть месяцев сокращения размера компенсации им за выдачу льготных кредитов: первое было в сентябре, когда ее размер снизился на 0,5%, еще об одном снижении на уровне 0,5% было заявлено на днях.

«По нашим оценкам, чтобы компенсировать размер комиссии банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой застройщику необходимо будет увеличить стоимость продаваемой квартиры на 5,25%, а в случае с семейной ипотекой — на 6,72%», — рассказал Зайцев.

За счет комиссий, которые будут платить застройщики за выдачу своим клиентам льготных ипотечных кредитов, банки смогут нивелировать риски и не снижать при этом уровень одобряемости, уточнил он.

«Скорее всего, у каждого застройщика будет своя финансовая модель компенсации этих затрат, но как показывает опыт прошлых лет, когда девелоперы активно субсидировали ипотечные ставки по кредитам, такие меры могут привести к росту стоимости квадратного метра на первичном рынке в краткосрочной перспективе», — подытожил Зайцев.

При этом более привлекательные условия для приобретения жилья по льготным программам смогут получить покупатели с большим первоначальным взносом, добавил он.

Ранее, 25 декабря, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет в России экзотикой, несмотря на ужесточение условий выдачи такого кредита.Массовая программа льготной ипотеки завершится в июле следующего года, напомнила она. Но адресная ипотека, в том числе и семейная, продолжит действие.