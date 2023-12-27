Треш-блогера Хилми Форкса приговорили к трем годам колонии

Треш-блогера Хилми Форкса приговорили в Москве к трем годам колонии по делу о изготовлении порнографии в интернете. Об этом 27 декабря сообщила столичная прокуратура.

«С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным по п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день обвинение запросило для блогера четыре года тюрьмы.

В конце ноября в Сети появились сообщения, что полицейские пришли домой к фигуранту и отвезли его в полицию. Источник «Известий» рассказал, что ему избрали меру пресечения и вручили подписку о невыезде.

В июле блогера признали виновным в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Ему было назначено наказание в виде ареста на 12 суток.

13 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии.