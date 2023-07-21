Суд отказался отменять арест блогера Хилми на 12 суток

Симоновский районный суд в Москве оставил без изменения решение об аресте блогера Хилми Форкса. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что мужчину признали виновным в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Ему назначено наказание в виде ареста на 12 суток.

14 июля суд оштрафовал Хилми за драку, которую он устроил в кафе «Вкусно — и точка».

По данным «Известий», он признал свою вину в мелком хулиганстве. Решение суда комментировать не стал.

13 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее, 24 января, сообщалось, что в отношении Форкса возбуждено административное дело за пропаганду ЛГБТ.