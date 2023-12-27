В московской квартире после жалоб соседей обнаружили разлагающийся труп

В Москве жители многоквартирного дома по ул. Багрицкого пожаловались в полицию на неприятный запах и красные подтеки из квартиры сверху. Как сообщил источник «Известий» 27 декабря, правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины с гнилостными изменениями.

Внешних признаков насильственной смерти не установлено. Предположительно, тело пролежало в комнате около двух недель. Соседи утверждают, что умерший злоупотреблял алкоголем.

Тело направлено в судебный морг, проводится проверка.

Ранее, 4 декабря, в одной из квартир Гатчины Ленинградской области был обнаружен труп мужчины с открытым переломом ноги и кровоподтеками. Тело направили в морг для определения причин смерти, назначены экспертизы. Криминалисты нашли на месте происшествия следы обуви, биоматериалы и антидепрессанты.