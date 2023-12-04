Тело мужчины с травмами обнаружили в квартире в Ленинградской области
В одной из квартир города Гатчины Ленинградской области обнаружен труп мужчины с открытым переломом ноги и кровоподтеками. Об этом 4 декабря рассказал «Известиям» источник.
Полицейским об обнаружении тела в воскресенье, 3 декабря, сообщил родственник погибшего. По его словам, он нашел труп в квартире в одном из домов по улице Изотова в Гатчине. На теле были следы крови.
Источник отметил, что личность погибшего установлена. Им оказался житель Ставропольского края 1971 года рождения, у мужчины был открытый перелом левой ноги.
Тело направили в морг для определения причин смерти, назначены экспертизы. Криминалисты нашли на месте происшествия следы обуви, биоматериалы и наличие антидепрессантов. В данном месте видеонаблюдение отсутствует.
Ранее, 18 октября, в Выборгском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили тело мужчины на трассе «Скандинавия». У трупа были отрезаны руки, ноги и голова.