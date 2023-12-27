Что известно о погибшей звезде «Паразитов» Ли Сон Гюне

Звезда оскароносного фильма «Паразиты», южнокорейский актер Ли Сон Гюн, найден мертвым в своем автомобиле. Артисту было 48 лет. «Известия» рассказывают, в каких картинах он снимался и что стало причиной смерти.

Ли Сон Гюн — биография, фильмы

Будущий актер родился в Сеуле 2 марта 1975 года. В детстве о сценической карьере Ли не задумывался, увлекался баскетболом и мечтал стать спортсменом. Однако после окончания школы он устроился осветителем в драматический кружок. В один из дней ему довелось подменить товарища на сцене. Занятие так пришлось по вкусу юноше, что Ли решил встать на путь актера и поступить в Корейский национального университета искусств.

Сначала начинающий артист исполнял роли в рекламных роликах и не сцене театра. Его дебютом в кино стала выпускная работа друга. Затем Ли начал сниматься в дорамах KBS Drama City, постепенно пополняя портфолио.

За роль в фильме «Пхаджу» (2009) он был удостоен номинации «лучший актер» на испанском кинофестивале. Уже через год он получил роль шеф-повара в сериале «Паста», которая принесла ему широкую известность в родной Южной Корее.

После этого фильмография актера пополнялась стремительно. Так, в 2014 году Ли Сон Гюн был приглашен сразу на три престижных европейских кинофестиваля — в Каннах, Венеции и Берлине, где представлял три разных фильма.

Но мировую популярность ему принесла картина «Паразиты» 2019 года. Ли исполнил роль богача мистера Пака. В 2020 году фильм получил несколько наград «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2022 году Ли также был номинирован на премию «Лучший актер» на Международной премии «Эмми» за роль в научно-фантастическом фильме «Доктор Брэйн».

Актер был женат на коллеге по сцене Чон Хе Джин, супруги воспитывали двух дочерей — Ли Рук и Ли Рун.

Ли Сон Гюн — что известно о смерти

27 декабря СМИ сообщили, что Ли Сон Гюн найден мертвым в своей машине. Автомобиль стоял на одной из центральных улиц Сеула. По данным изданий, кинозвезда совершил суицид. Актер оставил предсмертную записку, но мотивы его поступка не раскрываются.

Известно, что Ли находился под следствием. Его не раз подозревали в употреблении запрещенных веществ. При этом анализы артиста дважды показали отрицательный результат. Сам актер утверждал, что его подставили.

Церемония похорон состоится в специальном зале больницы Сеульского национального университета.