Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле

Актера корейского кино Ли Сон Гюна, известного по роли в оскароносном фильме «Паразиты», нашли мертвым в Сеуле. Об этом 27 декабря сообщил портал Yonhap.

По данным агентства, 48-летний актер совершил суицид. Его тело обнаружили в машине, которая находилась в парке в центре Сеула. Рядом со звездой обнаружили и предсмертную записку.

Отмечается, что Сон Гюн находился под следствием. Актера подозревали в употреблении наркотических веществ. Правоохранители трижды проводили с ним допрос, каждый раз актер утверждал, что его подставили.

Актер скончался на пике карьеры. В 2021 году Сон Гюн удостоился награды Гильдии киноактеров вместе со своими коллегами по фильму «Паразиты». Позднее, в 2022 году, он также был номинирован на премию «Лучший актер» на Международной премии «Эмми» за роль в научно-фантастическом фильме «Доктор Брэйн». В текущем году два фильма с его участием — фильм ужасов «Сон» и триллер-катастрофа «Проект Тишина» — были приглашены на 76-й ежегодный Каннский кинофестиваль.