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Средняя стоимость поддержанных японских авто выросла за полгода на 20–27%
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Средняя стоимость поддержанных японских авто выросла за полгода на 20–27%

«Дром»: cредняя стоимость поддержанных японских авто выросла на 20–27%
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Аналитики автопортала «Дром» изучили, как изменился рынок японских автомобилей в России после введения санкций. Среди прочего выяснилось, что средняя цена подержанной машины, не попавшей под ограничения, выросла на 21%. Запрещенные к ввозу б/у автомобили с пробегом и без пробега по РФ подорожали на 20% и 27% соответственно. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 27 декабря.

«За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%: с 580 000 рублей в июне до 703 000 рублей в ноябре 2023 года. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России. Цены на запрещенные к экспорту автомобили выросли по-разному. На 20% подорожали автомобили с пробегом: с 1 474 000 рублей до 1 771 000 рублей. Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27%: с 1 742 000 до 2 205 000 рублей. Интересно при этом, что стоимость «проходных» и санкционных б/у автомобилей выросла практически одинаково», — отметила аналитик «Дрома» Татьяна Макеева.

В ноябре количество уникальных японских моделей на классифайде осталось прежним, при этом число актуальных объявлений уменьшилось на 22% к июню. Также снижается доля объявлений о продаже б/у японских автомобилей в общем объеме предложения автомобилей с пробегом — 48% в июне против 41% в ноябре.

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28 июля «Известия» рассказали, что после сообщений об ограничении экспорта автомобилей из Японии спрос на подержанные японские машины без пробега по России вырос на 32,5%. Средняя стоимость автомобиля увеличилась на 11%, а продажи подскочили с 5,5 тыс. до 5,8–6 тыс. единиц в день.

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