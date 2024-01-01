Врач рассказал о способах снять похмелье

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов 1 января рассказал «Известиям», как снять похмелье.

«Самый эффективный и надежный, как швейцарские часы, способ — не пить вообще. Но, к сожалению, так поступят далеко не все. Для похмелья характерны слабость, дрожь, головные боли, рвота, тахикардия, гипертензия и даже судороги с потерей сознания. Из-за сильного мочегонного эффекта этилового спирта человек чувствует жажду», — сказал он.

Для облегчения состояния вызовите рвоту, чтобы постараться освободить ЖКТ от большего объема токсинов, советует врач. Также пейте больше воды (бульон, мятный чай, минералка). С целью добавить глюкозы клеткам головного мозга, перекусите. Выспитесь, примите душ, подышите свежим воздухом, так как подобные процедуры восстанавливают метаболизм, больше выводятся токсинов. При нестерпимой головной боли выпейте обезболивающее, но не более трех таблеток в день, отметил Умнов.

«Уха и сытные бульоны содержат много белка, позволяющего обезвредить ацетальдегид. Морс, компот восстанавливают баланс витаминов. Чай с мятой и ромашкой, пустырник восстанавливают нервную систему, способствуют выведение токсинов из организма. Лимон восстанавливает витамин С. Каши, такие как овсяная, рисовая, льняная, обладают обволакивающим эффектом, забирая шлаки и выводя их из организма», — сказал врач.

В конце декабря директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной дозы алкоголя не бывает.

По ее словам, частое употребление алкоголя, в том числе в период длинных новогодних праздников, может привести к серьезным последствиям не только для здоровья, но и в отношениях с близкими. Некоторые люди имеют патологические формы реагирования и даже после небольшой дозы алкоголя становятся агрессивными, легко возбудимыми для конфликтов.