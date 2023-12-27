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Во Франции назвали возможную победу на выборах Ле Пен кошмаром для Макрона

Сенатор Патриа: победа Ле Пен на выборах президента была бы кошмаром для Макрона
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Победа главы фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции стала бы кошмаром для нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона. Такое мнение выразил сенатор Франсуа Патриа.

«Он (Макрон. — Ред.) прекрасно знает, что если она станет его преемником, все будут осуждать его, заявив, что Макрон не только ничего не сделал, но и привел Марин Ле Пен (к власти) <...> Это его кошмар», — сказал Патриа, его слова приводит газета Financial Times.

По данным издания, вероятность смены Макрона на президентских выборах весной 2027 год не кажется фантастической для многих жителей Франции. При этом многое как внутри страны, так и за рубежом может повлиять на преемственность, что приведет к появлению новых кандидатов на пост президента.

Газета также сообщает, что Макрон испытывает сложности в вопросах управления государством. Его альянсу не хватает голосов в парламенте, чтобы проводит свою законодательную программу, а финансовые возможности страны сильно ограничены, что усложняет решение проблем.

«Опросы показывают, что его общественная поддержка редко была ниже, а его авторитет начал ослабевать даже среди политиков из его собственных рядов», — говорится в публикации.

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В сентябре Ле Пен заявила о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, которые намечены на 2027 год. По ее словам, она не готова уступить место в президентской гонке молодому руководителю «Нацобъединения» Жордану Барделла.

Также в сентябре стало известно, что больше половины французов считают возможной победу Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году. По данным социологической службы Elabe, 61% жителей Франции считает, что Ле Пен сможет победить, в том числе 52% опрошенных считают такой исход вероятным, а 9% уверены в нем.

В августе сообщалось, что бывший премьер-министр Франции, мэр города Гавр Эдуар Филипп стал наиболее сильным кандидатом, который может занять пост президента страны, из числа окружения Макрона.

В июле отмечалось, что рейтинг популярности Макрона упал на фоне протестов во Франции. До этого, в марте, рейтинг президента Франции упал ниже 30% на фоне пенсионной реформы, что стало самым низким уровнем одобрения с 2019 года.

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