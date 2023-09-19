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Марин Ле Пен заявила о намерении участвовать в следующих выборах президента Франции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
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Глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен сообщила 18 сентября в интервью телеканалу TF1 о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, которые намечены на 2027 год.

По словам лидера фракции правой партии «Национальное объединение», она не готова уступить место в президентской гонке молодому руководителю «Нацобъединения» Жордану Барделла. Ле Пен отметила, что она остается традиционным кандидатом своей группы на президентских выборах.

На прошлой неделе стало известно, что больше половины французов считают возможной победу Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году. По данным социологической службы Elabe, 61% жителей Франции считает, что Ле Пен сможет победить, в том числе 52% опрошенных считают такой исход вероятным, а 9% уверены в нем.

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Ранее, 30 августа, сообщалось, что бывший премьер-министр Франции, мэр города Гавр Эдуар Филипп стал наиболее сильным кандидатом, который может занять пост президента страны из числа окружения Макрона.

3 июля ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с «Известиями» отметил, что во Франции могут изменить Конституцию для избрания нынешнего президента на третий срок. Как заявил эксперт, руководство Франции обеспокоено увеличением рейтингов парламентской фракции партии «Национальное объединение» и ее бывшего лидера Марин Ле Пен.

В июле отмечалось, что рейтинг популярности Макрона упал на фоне протестов во Франции. До этого, в марте, рейтинг президента Франции упал ниже 30% на фоне пенсионной реформы, что стало самым низким уровнем одобрения с 2019 года.

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