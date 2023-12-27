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Управления ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» из-за роста цен
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Управления ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» из-за роста цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили «Известиям» в службе 27 декабря.

«Территориальные управления выявили увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО «Лукойл», расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина», — пояснили в антимонопольном органе.

В связи с этим Нижегородское УФАС России и Пермское УФАС России возбудили дела в отношении ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

«В рамках рассмотрения дел будет дана оценка действиям организаций. При установлении факта нарушения Закона о защите конкуренции компаниям может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», — говорится в сообщении.

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что территориальные органы ФАС возбудили 26 антимонопольных дел в 18 регионах. Как отмечалось, были выявлены признаки завышения стоимости бензина и дизеля.

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