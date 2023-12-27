Слуцкий возглавил китайский ФК «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского футбольного клуба (ФК) «Шанхай Шэньхуа». Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать с 1 января 2024 года. Слуцкий сменит китайского тренера У Цзиньгуя, об уходе которого объявили 26 декабря.

«Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль», — сказано в сообщении ФК, которое приводит ТАСС.

«Шанхай Шэньхуа» становился чемпионом Китая в 1995 году, семь раз выигрывал серебряные медали турнира. В 1998-м ФК стал обладателем Кубка Китая. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая.

Слуцкий тренировал московский ЦСКА, казанский «Рубин», элистинский «Уралан», самарские «Крылья Советов», английский «Халл», нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России и по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России.

Ранее, 22 декабря, португалец Томаш Амарал был назначен новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак». Он приступит к работе с 1 января 2024 года. В московскую команду специалист перешел из португальской «Бенфики», где 4,5 года был старшим скаутом.