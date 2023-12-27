Клад серебряных монет XVIII века передадут в фонд Музея Москвы

Столичные археологи подготовили к передаче в фонд Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века. Об этом 27 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

Спрятанный небольшой капитал обнаружили в 2022 году во время археологических работ в районе Китай-города. За год ценные предметы отреставрировали и описали.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, на монетах разного достоинства вычеканены профили трех русских императриц, при этом самая поздняя из монет относится к 1787 году.

«На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну», — приводит портал его слова.

Емельянов также рассказал, что найденные 28 серебряных монет представлены в мелких номиналах. На эту сумму москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Вероятно, этими деньгами расплатились с одним из мастеров, принимавших участие в строительстве в городе, предположил он.

Отмечается, что за последние 12 лет музейные коллекции города пополнили 100 тыс. археологических находок. Подобные работы и исследования на территории Москвы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия.

Ранее, 19 октября, государственный музей-заповедник «Куликово поле» сообщил о найденном в Щекинском районе Тульской области военном артефакте XVI–XVII веков — боевом клевце. Редкое оружие ближнего боя было обнаружено случайно: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX–X века, однако обнаружили более позднюю реликвию.