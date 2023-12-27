Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новак сообщил о планах РФ снизить экспорт нефти в Европу до 4-5%
Общество
Захарова заявила о продолжении финансирования Украины со стороны США в 2024 году
Мир
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
Мир
В США указали на катастрофический рост числа нелегалов в стране при Байдене
Общество
Клад серебряных монет XVIII века передадут в фонд Музея Москвы
Наука и техника
Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника «Суперкам»
Политика
Посол России оценил текущее состояние отношений Москвы и Вены
Экономика
Новак сообщил о росте энергопотребления в России на 4% по итогам года
Армия
Глава «Ростеха» сообщил о скором появлении гаубицы «Коалиция» в зоне СВО
Мир
Южная Корея ввела санкции против восьми граждан КНДР
Мир
Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле
Интернет и технологии
Россиян предупредили об опасности голосовых и видеосообщений в мессенджерах
Армия
Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником
Экономика
Управления ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» из-за роста цен
Мир
Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

Клад серебряных монет XVIII века передадут в фонд Музея Москвы

0
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные археологи подготовили к передаче в фонд Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века. Об этом 27 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

Спрятанный небольшой капитал обнаружили в 2022 году во время археологических работ в районе Китай-города. За год ценные предметы отреставрировали и описали.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, на монетах разного достоинства вычеканены профили трех русских императриц, при этом самая поздняя из монет относится к 1787 году.

«На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну», — приводит портал его слова.

Емельянов также рассказал, что найденные 28 серебряных монет представлены в мелких номиналах. На эту сумму москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Вероятно, этими деньгами расплатились с одним из мастеров, принимавших участие в строительстве в городе, предположил он.

Отмечается, что за последние 12 лет музейные коллекции города пополнили 100 тыс. археологических находок. Подобные работы и исследования на территории Москвы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия.

Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах
Кочевая принцесса, древнейший зуб и клад князя Ягайло

Ранее, 19 октября, государственный музей-заповедник «Куликово поле» сообщил о найденном в Щекинском районе Тульской области военном артефакте XVI–XVII веков — боевом клевце. Редкое оружие ближнего боя было обнаружено случайно: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX–X века, однако обнаружили более позднюю реликвию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023