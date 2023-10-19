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В Тульской области найден редкий образец оружия конца XVI–начала XVII века

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Фото: Государственный музей-заповедник «Куликово поле»
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Военный артефакт XVI–XVII веков — боевой клевец — найден в Щекинском районе Тульской области. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил государственный музей-заповедник «Куликово поле» на своем сайте.

Оружие, найденное специалистами Тульской археологической экспедиции, пополнило фонд «Куликово поле». Находка стала уникальной не только для региона, но и для Центральной России, сообщили в музее. Уточняется, что редкое оружие ближнего боя было обнаружено случайно: ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX–X века, однако обнаружили более позднюю реликвию.

«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI–первой половиной XVII века. Для того чтобы точно установить не только тип, но и в целом понять хронологическую позицию этой вещи по времени, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов», — приводятся на сайте слова кандидата исторических наук, заведующего отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгения Столярова.

Поверхность клевца украшена серебром, а под слоем минеральных отложений найдены многочисленные узоры в виде сеток и ромбов. По словам Столярова, подобное оружие могло принадлежать человеку высшего сословия, например князю или воеводе.

В данный момент клевец проходит атрибутацию, после уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты, уточняется в материале.

Похожие клевцы из Тульской области представлены в музейных коллекциях Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея. Данное орудие часто являлось парадным и демонстрировало статус владельца, уточняет «Газета.Ru»

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