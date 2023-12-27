Эксперты рассказали о перспективах противостояния в зоне СВО в 2024 году

Истощение сил вооруженных формирования Украины (ВФУ) будет использовано Вооруженными силами России для качественной подготовки летнего наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«В следующем году к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники», — рассказал он.



По мнению Мураховского, к лету Вооруженные силы России достигнут той степени боеспособности, которая позволит начать масштабные наступательные действия.



Стратегические задачи Вооруженных сил России на 2024 год останутся неизменными — им предстоит истощить силы противника, считает доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.



«Речь идет не только об украинских формированиях. Мы сдерживаем силы НАТО. Они поставляют технику, разведданые, тренируют солдат, против нас воют наемники из этих стран, широко задействованы так называемые инструкторы. Они навалились на нас полной силой. Мы сдержали удар, а сейчас начинаем диктовать свои условия. Мы будем продвигаться вперед, но беречь солдат», — отметил он.



По словам эксперта, основные цели военной спецоперации останутся неизменными — это освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также демилитаризация и денацификация.



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