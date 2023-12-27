Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Мир
Посол Палестины исключил переговоры с правительством Нетаньяху
Экономика
Россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей
Мир
Две фракции рады заявили о нежелании поддержать новый законопроект о мобилизации
Общество
«Газпром» намерен вложить в 2024 году рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию РФ
Общество
В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
Армия
Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку
Мир
Французский политик обвинил ЕС и НАТО в организации в Сербии нового майдана
Политика
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Мир
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Общество
Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России
Происшествия
Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей
Мир
В ДР Конго не менее 22 человек погибли из-за проливных дождей
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря

Эксперты рассказали о перспективах противостояния в зоне СВО в 2024 году

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истощение сил вооруженных формирования Украины (ВФУ) будет использовано Вооруженными силами России для качественной подготовки летнего наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

«В следующем году к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники», — рассказал он.

По мнению Мураховского, к лету Вооруженные силы России достигнут той степени боеспособности, которая позволит начать масштабные наступательные действия.

Стратегические задачи Вооруженных сил России на 2024 год останутся неизменными — им предстоит истощить силы противника, считает доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

«Речь идет не только об украинских формированиях. Мы сдерживаем силы НАТО. Они поставляют технику, разведданые, тренируют солдат, против нас воют наемники из этих стран, широко задействованы так называемые инструкторы. Они навалились на нас полной силой. Мы сдержали удар, а сейчас начинаем диктовать свои условия. Мы будем продвигаться вперед, но беречь солдат», — отметил он.

По словам эксперта, основные цели военной спецоперации останутся неизменными — это освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также демилитаризация и денацификация.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Круглосуточный нажим: как российский ОПК помог сорвать контрнаступление ВФУ

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023