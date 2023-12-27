В Ставрополе возбудили уголовное дело из-за взрыва в пекарне

В Ставрополе после взрыва в пекарне было возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«26 декабря в здании пекарни по улице Серова города Ставрополя произошел холопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадало несколько человек, которые с различными травами доставлены в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения требований охраны труда (ст. 143 и ст. 238 УК РФ).

О взрыве горячего водоснабжения (ГВС) в здании пекарни на улице Серова в Ставрополе стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, произошло обрушение кровли на площади 150 кв. м.

В результате инцидента, как ранее сообщал глава города Иван Ульянченко, пострадали семь человек. Их госпитализировали.