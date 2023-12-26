Число пострадавших при взрыве в Ставрополе возросло до семи
Семь человек госпитализированы после взрыва в Ставрополе, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Он объяснил, что на первом этаже двухэтажного задания произошел взрыв газовых баллонов, это привело к возгоранию на площади в 150 кв. м. По словам Ульянченко, в здании выбиты стекла, повреждена кровля. На месте работают экстренные службы.
«Сейчас пожар потушен, ведется обследование здания. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот же день источник «Известий» рассказал о случившемся. Собеседник сообщал о трех пострадавших в результате инцидента.