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Три человека пострадали при взрыве в пекарне в Ставрополе

Источник: три человека, предварительно, пострадали при взрыве в пекарне в Ставрополе
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Фото: t.me/iiulyanchenko
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В Ставрополе произошел взрыв горячего водоснабжения (ГВС) в здании пекарни на улице Серова во вторник, 26 декабря. Об этом сообщает источник «Известий».

По предварительной информации, произошло обрушение кровли на площади 150 кв. м, происходит горение двух газовых баллонов.

Отмечается, что погибших нет, пострадало три человека. Официальных данных пока что не поступало, информация уточняется.

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Ранее, 1 декабря, источник «Известий» рассказал, что в Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре произошел взрыв баллонов с химикатами. По словам собеседника, пострадал мужчина, он получил термический ожог 50% тела.

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