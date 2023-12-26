В США приостановлены продажи нескольких моделей смарт-часов Apple

В магазинах Apple из продажи исчезли умные часы Apple Watch. На официальном сайте компании во вторник, 26 декабря, можно приобрести только модель SE. Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 недоступны для заказа.

Об исчезновении некоторых моделей с полок магазинов сообщает телеканал CNN. По его информации, Apple Watch нет в различных точках США еще с 24 декабря. Причина прекращения продаж — вступившее в силу решение регулятора.

«Приказ был вызван жалобой, поданной в комиссию в середине 2021 года корпорацией Masimo, производителем медицинского оборудования, которая обвинила Apple в нарушении патента в области «функциональности световой оксиметрии». Masimo утверждает, что именно она изобрела эту технологию и что Apple переманивала на свою сторону сотрудников, чтобы получить доступ к этим знаниям», — сказано в материале.

Президент США Джо Байден мог наложить вето на решение комиссии по международной торговле, принявшей решение о запрете продаж. Однако он не счел нужным принимать такие меры. Решение регулятора вступило в полную силу с 26 декабря.

Ранее, 25 декабря, сообщалось о последней возможности для компании Apple получить право продолжать торговлю смарт-часами, если Байден вмешается в процесс и отменит решение комиссии.