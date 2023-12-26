Apple может лишиться возможности продажи смарт-часов без вмешательства Байдена

Без вмешательства президента США Джо Байдена Apple может лишиться возможности торговать смарт-часами Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил телеканал CNN.

В материале издания говорится, что Байден может до конца рождественского дня отменить решение Комиссии по международной торговле США, которое ограничивает Apple в продаже смарт-часов среди других новых устройств из-за нарушения патента. Однако, как отмечает CNN, вероятность этого крайне низка.

Ограничение связано с октябрьским постановлением комиссии о том, что Apple, используя технологию измерения уровня кислорода в крови, нарушила патентное законодательство. Патент на пульсоксиметр принадлежит производителю медицинского оборудования Masimo.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание использования ее платежного инструмента в приложениях российских разработчиков. Отмечалось, что компания требовала от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и настраивать функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае Apple не допускала приложения в App Store.

Apple пыталась обжаловать данное решение, однако 3 октября Апелляционный суд поддержал законность штрафа ФАС.