Режиссер «Брата 3» рассказал, почему фильму не давали прокатное удостоверение

Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение от Минкультуры России, информация об этом появилась на сайте ведомства 25 декабря. Изначально премьера картины была запланирована на 23 ноября, но тогда ленте прокат не одобрили. Режиссер, продюсер, оператор и сценарист «Брата 3» Валерий Переверзев 26 декабря рассказал «Известиям», почему проект изначально не получил прокатное удостоверение.

По его словам, проблема возникла из-за неточностей в документах.

«Это нормально, что я как режиссер-дебютант, даже имея профессиональных юристов и команду дистрибьюторов, сделал ряд неточностей. Например, появление логотипа в начале фильма — это слово «Брат» с тремя буквами «т», где буквы изображены в виде крестов. Минкультуры принял этот логотип за начальный титр фильма, что действительно было неточно отображено мной в диалоговых листах. То есть документация некорректно отражала суть того, что есть на экране», — сказал он.

Режиссер объяснил, что использовал такой прием как «ложный титр» — так, в картине начальный титр стоит на 40-й минуте, а не в начале ленты, как обычно.

«Это художественное решение, которое восприняли недочетом или ошибкой. Мне удалось путем спокойной культурологической дискуссии доказать свою точку зрения и ее обосновать. Меня попросили сформулировать это на бумаге, мы сделали несколько пояснительных записок и сопроводительных писем, затем отразили это в диалоговых листах. Речь идет не о бюрократических ошибках или цензурировании картины, она осталась без изменений», — добавил Переверзев.

На вопрос о дате премьеры фильма режиссер объяснил, что этим вопросом занимается прокатная компания.

События в фильме «Брат 3» не связаны с картинами «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, которые вышли в 1997 и 2000 годах. Действие в «Брате 3» происходит в начале 2000-х годов в Тамбове.

В 2019 году в СМИ впервые появилась информация о создании ленты «Брат 3». Сообщалось, что шоумен Стас Барецкий намерен снять фильм с Дианой Шурыгиной в одной из главных ролей. Это должно было быть продолжением картин Балабанова. Барецкий, по его собственным словам, вел переговоры с рядом известных артистов. Идея вызывала волну недовольства среди фанатов дилогии. Против выступили актер Виктор Сухоруков и певица Ирина Салтыкова, сыгравшие в фильмах Балабанова. Интернет-пользователи направляли петиции в Министерство культуры России с просьбой запретить съемки.

В 2022-м стало известно о создании нового проекта под тем же названием, фильмом занялся Валерий Переверзев.