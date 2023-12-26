Камера на мотор: «Феррари» обогнал «Манюню» и «Елки» в прокате

Лидером национального бокс-офиса стал официально прокатываемый в российских кинотеатрах «Феррари» с Адамом Драйвером — 66 млн рублей. Вторую строку заняла «Манюня» (52 млн), это ее второй уикенд, и теперь общие сборы картины достигли 137 млн рублей. Десятые «Елки 10» забрали бронзу с 47 млн, четвертая строчка — у «Тещи» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой, пятерку лидеров замкнул «Новогодний ол инклюзив» с Яном Цапником.

Скоростной взлет

Главная новинка выходных — драма «Феррари», главную роль в которой исполнил Адам Драйвер. Лента заняла первое место рейтинга ЕАИС со сборами 66,5 млн рублей за минувший, дебютный для фильма уикенд. Картина рассказывает об одном из ключевых моментов жизни основателя гоночной команды и автомобильного завода Энцо Феррари, который готовится к гонке Mille Miglia. Мировая премьера состоялась в августе на 80-м Венецианском кинофестивале.

— Фильм Майкла Манна — единственный в своей нише. Похожий по тематике «Ламборгини: человек-легенда» взял за весь период проката планку первого уикенда «Феррари». Мощный голливудский «Ford против Ferrari» за первые выходные освоил кассу в три раза более высокую, чем новинка этого уикенда, но там был и костяк звезд первого эшелона, и бюджеты на промо радикально другие. Сейчас предновогоднее затишье, но в праздники фильм однозначно приумножит кассу, — объясняет золото фильма президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.

Картине выделили 16,8 тыс. сеансов, на которые сходило 142 тыс. зрителей.

«Манюня» в свой второй уикенд поднялась с третьего на второе место, заработав 52 млн рублей. Теперь в кассе фильма 137 млн рублей, и в целом релиз стартовал лучше «Манюни» 2022 года, которая, по данным ЕАИС, тогда собрала всего 12 млн рублей.

Десятые «Елки», побыв два уикенда подряд серебряными призерами, встали на третье место, а «Теща» и вовсе вышла из тройки лидеров, опустившись на четвертое место. За три уикенда в топ-3 дуэт Гузеевой и Харламова успел заработать 557 млн рублей.

Мультфильм Хаяо Миядзаки продолжает собирать хорошую кассу за счет нескольких версий в прокате, двух дублированных и одной субтитрованной. В премьерный уикенд «Мальчик и птица» набрал около 100 млн рублей, ко второму — до 160 млн рублей, а сейчас у него уже 240 млн рублей.

Где смеяться

Комедии слегка сбавили свой пыл в прокате. Новинка «Новогодний ол инклюзив» с Яном Цапником и Юлией Александровой заняла пятое место рейтинга, собрав всего 23 млн рублей. В фильме рассказывается о двух семьях, которые нечаянно забронировали на праздники один и тот же коттедж. Главы семейств давно враждуют, что только обостряет ситуацию, и в доме начинается местечковая война за территорию. По мнению Ольги Зиняковой, слабый старт «Новогоднего ол инклюзива» связан с тем, что конкуренция между холдоверами и без того сильна, а новичку в этой лиге состязаться трудно.

Другая комедия с Цапником — «Вредная привычка», основанная на реальных событиях, — тоже стартовала слабо, собрав 18 млн рублей и заняв восьмое место. А картина «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным, в прошлый уикенд занимавшая пятую строку, в эти выходные резко сместилась на 10-е место рейтинга ЕАИС. Всего в кассе фильма о девушке, которая умеет готовить то, о чем человек мечтает больше всего на свете, сейчас 52 млн рублей.

Американская комедия «Моя жена — киллер» в самом хвосте, на 12-м месте с общими сборами 26 млн рублей. Перед праздниками в кино вышел и хоррор — «Крик. Ночь перед Рождеством», который не имеет никакого отношения к одноименной кинофраншизе. Слэшер стартовал в дебютный для себя уикенд слабо: всего 8,8 млн рублей при 2 тыс. сеансах и 23 тыс. зрителей.

Новогодняя фильм-сказка «По щучьему велению» уже собрала 2,4 млрд рублей — она продолжает держаться в десятке, занимая седьмое место.

Предпоследний уикенд 2023 года — лишь затишье перед премьерами 2024, в том числе перед «Бременскими музыкантами», «Холопом» и «Богатырями». Как отмечает Ольга Зинякова, именно эти новинки поделят между собой основную часть пирога. Она прогнозирует совокупные сборы не менее впечатляющими, чем у «Чебурашки». Кроме того, проект «Театр в кино» будет прокатывать постановки ведущих трупп страны на больших экранах в 60 городах России.

— Двадцать шестого декабря ждем на премьере киноверсии легендарного балета «Щелкунчик» Академии Вагановой. С 5 января маленьких зрителей проекта ждет опера «Ночь перед Рождеством» театра Натальи Сац. В прокате с 20 января опера «Севильский цирюльник» Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Также в рамках проекта «КАРО.Арт» любителям балета повезет увидеть на больших экранах «Эффект Пигмалиона» — один из девяти балетов Бориса Эйфмана, экранизированных за последние годы, — рассказала Ольга Зинякова.

Она добавила, что россиян ждут и другие новинки в российском прокате: корейский боевик «Контрабандистки», «Честный развод. Бенефис», а также фестивальный хит Каннского фестиваля «Химера».