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«Роснефть» угостила посетителей выставки «Россия» новым кофе из Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В павильоне «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» состоялась презентация и дегустация кофе из венесуэльского зерна. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Гостей угощали ароматным напитком, а также рассказывали о регионе, где выращивают кофейные зерна.

Одновременно на флагманских автозаправочных комплексах «Роснефти» стартовали продажи венесуэльского кофе. Напиток теперь можно приобрести на 30 АЗС компании в Москве и Санкт-Петербурге, в отеле «Владимировский» на Ладоге.

Кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. Это связано не только с сохранением национальных традиций выращивания кофе, но и с уникальными природными условиями. Венесуэльский кофе — это 100% арабика, выращенная в Андах на высоте 1800 метров над уровнем моря. Оно обладает мягким вкусом с нотками ванили, шоколада и спелых фруктов.

В июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила с венесуэльскими компаниями соглашения о намерениях в области организации прямых поставок зернового кофе для продажи в розничной сети АЗС. Первая партия зерен прибыла в Россию в декабре 2023 года.

История кофе в Венесуэле насчитывает около 300 лет. Кофейные деревья были завезены сюда испанскими миссионерами в 1730 году, а уже в конце XIX — начале XX века Венесуэла производила почти треть мирового объема кофе. Кофе из Венесуэлы нечасто встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта.

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