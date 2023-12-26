Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделало ставку на пропаганду, а не на успешное ведение боевых действий, заявил 26 декабря порталу WPolityce.pl генерал Роман Полько, бывший командующий подразделением польского спецназа.

«Вместо того чтобы добиваться успехов на фронте, они искали пропагандистской победы», — отметил он.

Генерал выразил мнение, что никакого контрнаступления не было, так как украинцы не решились на одновременные действия какого-либо оперативного соединения, нескольких бригад, дивизии, на каком-либо направлении.

«Рассчитывая на легкий успех, они распылили свои силы по разным направлениям. Такие действия проводились небольшими подразделениями, распыленными на разных участках. Это не могло принести никакого успеха», — указал Полько.

Другой причиной неудач украинской армии он назвал мозаику вооружения и командования.

«Если украинцы обучаются на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, а каждый из них делает это по-своему. Вооружения поставляются в единичных экземплярах, а это определенно затрудняет достижение эффекта синергии», — подчеркнул генерал.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинское контрнаступление удалось сорвать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, а также надежности техники. Он отметил, что главная задача спецоперации на 2023 год выполнена.

15 декабря CNN сообщил, что Киев может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.