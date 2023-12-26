Власти Украины внесли SHAMAN в список угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского автора и исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» 26 декабря.

Кроме того, в список попал актер Алексей Кравченко, известный своими ролями в сериале «Бригада» и в фильмах «9 рота» и «Солнцепек».

Всего к настоящему времени в реестр включены 213 деятелей культуры и искусства, отмечает «Газета.Ru».

Впервые такой список Киев представил в августе 2015 года. В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым и за открытую поддержку России.