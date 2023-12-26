Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ОАК анонсировали первый полет SJ-100 с российским двигателем в начале 2024 года
Общество
В МЧС призвали к бдительности со старыми новогодними гирляндами
Мир
Азербайджан объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Франции
Мир
Военный эксперт назвал изобретательность российских солдат причиной неудач ВСУ
Политика
В ЦИК сообщили о намерении 33 человек участвовать в выборах президента РФ
Экономика
Экономист оценил предоставление правительству права снижать пошлины на экспорт
Общество
Производство икры лососевых видов рыб в РФ в 2023 году выросло более чем в 2 раза
Мир
СМИ сообщили о сбитом над курортным городом в Египте неизвестном объекте
Общество
Атмосферное давление в Москве побило во вторник рекорд 48-летней давности
Общество
Штормы размыли пляжи на побережье Калининградской области
Мир
На Украине не сомневаются в выделении Евросоюзом €50 млрд
Армия
Средства ПВО России сбили два украинских самолета Су-24
Мир
В Молдавии оппозиция потребовала проверить власти на госизмену
Экономика
Эксперт объяснил последствия в случае приватизации некоторых банков в РФ
Мир
В Израиле сообщили о наличии данных о местонахождении главы ХАМАС в секторе Газа

Злоумышленники в масках обстреляли машину и ранили мужчину в Ингушетии

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ингушетии трое мужчин в масках на Mercedes-Benz обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Lada Granta и ранили водителя. Об этом 26 декабря сообщили источники «Известий».

Инцидент произошел накануне около 11:20 на автотрассе Ачалуки – Карабулак, в районе железнодорожного переезда по улице Промысловой. Трое в масках открыли огонь по машине местного жителя. В результате мужчина получил резаную рану руки, обошлось без госпитализации.

Позднее в тот же день на трассе «Кавказ» машину злоумышленников попыталась остановить полиция, однако из автомобиля по правоохранителям была открыта стрельба, после чего машина попыталась скрыться. Полицейские открыли ответный огонь. В результате в реанимацию с ранением попали 31-летний пассажир Mercedes-Benz и 58-летний мужчина, находившийся рядом с постом полиции.

Машина была обнаружена полицейскими в районе заправочной станции по улице Шоссейной поселения Нестеровского. В салоне были найдены пистолет, два охотничьих ножа, две дубинки, магазины к оружию, боеприпасы, светошумовая граната и другие предметы.

Далее по месту своего жительства задержали и доставили в отдел полиции еще одного пассажира иномарки, скрывшегося с места происшествия. Вечером того же дня в следственное управление СК по региону с повинной явился третий подозреваемый, который был объявлен в розыск.

Расследование по данному делу продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спусковой урок: почему в России повторяются трагедии со стрельбой
И спасет ли от этого постоянная передача правоохранителям информации о психическом здоровье владельцев оружия

Ранее в этот день в сообществах Челябинска в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в окно маршрутного такси № 35. О возможных пострадавших не сообщалось. Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о стрельбе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023