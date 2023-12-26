Злоумышленники в масках обстреляли машину и ранили мужчину в Ингушетии
В Ингушетии трое мужчин в масках на Mercedes-Benz обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Lada Granta и ранили водителя. Об этом 26 декабря сообщили источники «Известий».
Инцидент произошел накануне около 11:20 на автотрассе Ачалуки – Карабулак, в районе железнодорожного переезда по улице Промысловой. Трое в масках открыли огонь по машине местного жителя. В результате мужчина получил резаную рану руки, обошлось без госпитализации.
Позднее в тот же день на трассе «Кавказ» машину злоумышленников попыталась остановить полиция, однако из автомобиля по правоохранителям была открыта стрельба, после чего машина попыталась скрыться. Полицейские открыли ответный огонь. В результате в реанимацию с ранением попали 31-летний пассажир Mercedes-Benz и 58-летний мужчина, находившийся рядом с постом полиции.
Машина была обнаружена полицейскими в районе заправочной станции по улице Шоссейной поселения Нестеровского. В салоне были найдены пистолет, два охотничьих ножа, две дубинки, магазины к оружию, боеприпасы, светошумовая граната и другие предметы.
Далее по месту своего жительства задержали и доставили в отдел полиции еще одного пассажира иномарки, скрывшегося с места происшествия. Вечером того же дня в следственное управление СК по региону с повинной явился третий подозреваемый, который был объявлен в розыск.
Расследование по данному делу продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в этот день в сообществах Челябинска в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в окно маршрутного такси № 35. О возможных пострадавших не сообщалось. Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о стрельбе.