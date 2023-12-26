Злоумышленники в масках обстреляли машину и ранили мужчину в Ингушетии

В Ингушетии трое мужчин в масках на Mercedes-Benz обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Lada Granta и ранили водителя. Об этом 26 декабря сообщили источники «Известий».

Инцидент произошел накануне около 11:20 на автотрассе Ачалуки – Карабулак, в районе железнодорожного переезда по улице Промысловой. Трое в масках открыли огонь по машине местного жителя. В результате мужчина получил резаную рану руки, обошлось без госпитализации.

Позднее в тот же день на трассе «Кавказ» машину злоумышленников попыталась остановить полиция, однако из автомобиля по правоохранителям была открыта стрельба, после чего машина попыталась скрыться. Полицейские открыли ответный огонь. В результате в реанимацию с ранением попали 31-летний пассажир Mercedes-Benz и 58-летний мужчина, находившийся рядом с постом полиции.

Машина была обнаружена полицейскими в районе заправочной станции по улице Шоссейной поселения Нестеровского. В салоне были найдены пистолет, два охотничьих ножа, две дубинки, магазины к оружию, боеприпасы, светошумовая граната и другие предметы.

Далее по месту своего жительства задержали и доставили в отдел полиции еще одного пассажира иномарки, скрывшегося с места происшествия. Вечером того же дня в следственное управление СК по региону с повинной явился третий подозреваемый, который был объявлен в розыск.

Расследование по данному делу продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот день в сообществах Челябинска в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в окно маршрутного такси № 35. О возможных пострадавших не сообщалось. Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о стрельбе.