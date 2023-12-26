Полиция начала проверку после стрельбы по маршрутке в Челябинске

Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о стрельбе по маршрутному такси в Челябинске. Об этом 26 декабря сообщили в региональном МВД.

«Челябинская полиция проверяет информацию о повреждении стекла маршрутного такси», — такое сообщение полиции приводит «РИА Новости».

Как уточняется, в сообществах города в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в окно маршрутного такси № 35.

Ранее, 23 декабря, в результате конфликта со стрельбой, который произошел у ресторана в подмосковном Видном, погиб один человек. После потасовки были госпитализированы двое мужчин, у одного из которых были ранения головы и живота.