Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Подмосковье
В результате конфликта со стрельбой, который произошел у ресторана в подмосковном Видном, погиб один человек. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».
По его данным, инцидент произошел ночью у кафе «Видная застава». После потасовки были госпитализированы двое мужчин.
«Один из пострадавших, 39-летний мужчина, получил ранения в голову и живот. Он скончался на операционном столе», — рассказал собеседник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 17 декабря, в Краснодаре неизвестный расстрелял строительный вагончик с рабочими, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).