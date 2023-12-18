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Мужчина в Краснодаре открыл стрельбу на стройке и убил рабочего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Неизвестный расстрелял строительный вагончик с рабочими в Краснодаре, в результате чего один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщили на сайте регионального Следственного комитета 18 декабря.

По версии следствия, инцидент произошел на Боннской улице вечером 17 декабря. Мужчина открыл огонь, предположительно из ружья, по бытовке с двумя рабочими. Отмечается, что мужчина выстрелил не менее четырех раз.

«Поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого», — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») и ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»), сообщили в региональном управлении ведомства.

Сейчас раненый мужчина находится в больнице. Пуля попала ему в ногу. Открывшего огонь мужчину ищут. С места происшествия изъяли пули и гильзы. Назначен ряд экспертиз.

«Следователем и криминалистом краевого СК проведен осмотр места происшествия, изъяты пули и гильзы. Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертиза. Допрашиваются свидетели, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого», — сообщили в управлении ведомства.

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Ранее, 9 декабря в Москве мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии. Оба мужчины получили огнестрельные ранения во время конфликта с неизвестным на улице Твардовского в Москве. Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову. Стрелявший с места происшествия скрылся. Отмечается, что сотрудники Росгвардии были не при исполнении. Начата проверка.

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