Эксперт назвал причину включать в машине кондиционер зимой

Кондиционер автомобиля в зимнее время нужно включать хотя бы раз в неделю, чтобы избежать в дальнейшем необходимости его серьезного ремонта. Об этом 26 декабря рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнете пользоваться им активно, могут появиться серьезные проблемы. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — объяснил эксперт.

По словам Хайцеэра, наиболее подвержены поломкам подшипники, трубки и уплотнители кондиционера. Кроме того, сломаться может компрессор, который является самой дорогой деталью устройства. Выход данных деталей из строя приводит к разгерметизации системы и дорогому ремонту, отметил специалист.

По этой причине автоэксперт рекомендует раз в неделю включать кондиционер на 5–10 минут для смазки трущихся деталей агрегата. При этом минусовая температура не препятствует подобной профилактической процедуре, заключил он.

Ранее в этот день по результатам исследования сервиса «Автотека» (проект «Авито») и digital-агентства Kodix стало известно, что 89% из опрошенных 10 тыс. российских автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет заявили о подорожании запчастей для автомобилей в текущем году по сравнению с предыдущим. Самыми частыми причинами ремонта автомобиля в 2023 году в России стали неисправности ходовой части и колес. Также в топ проблем с авто вошли ремонт кузова и лакокрасочного покрытия, двигателя, выхлопной системы, электроники, системы мультимедиа и оптики.