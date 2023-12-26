Реклама
Прямой эфир
Общество
Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ
Общество
В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
Политика
Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах
Туризм
Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году
Общество
Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
Интернет и технологии
Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ
Мир
ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Мир
Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС
Армия
Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год
Мир
Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Армия
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Спорт
Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов
Мир
В США заявили об истощении военных ресурсов Запада из-за поддержки Киева
Общество
Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Эксперт назвал причину включать в машине кондиционер зимой

Эксперт Хайцеэр: зимой кондиционер машины нужно включать для смазки деталей
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кондиционер автомобиля в зимнее время нужно включать хотя бы раз в неделю, чтобы избежать в дальнейшем необходимости его серьезного ремонта. Об этом 26 декабря рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнете пользоваться им активно, могут появиться серьезные проблемы. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — объяснил эксперт.

По словам Хайцеэра, наиболее подвержены поломкам подшипники, трубки и уплотнители кондиционера. Кроме того, сломаться может компрессор, который является самой дорогой деталью устройства. Выход данных деталей из строя приводит к разгерметизации системы и дорогому ремонту, отметил специалист.

По этой причине автоэксперт рекомендует раз в неделю включать кондиционер на 5–10 минут для смазки трущихся деталей агрегата. При этом минусовая температура не препятствует подобной профилактической процедуре, заключил он.

Препятствия чинить: сроки ожидания автозапчастей стали достигать полутора лет
С какими импортными марками машин ситуация обстоит сложнее всего и как можно решить проблему

Ранее в этот день по результатам исследования сервиса «Автотека» (проект «Авито») и digital-агентства Kodix стало известно, что 89% из опрошенных 10 тыс. российских автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет заявили о подорожании запчастей для автомобилей в текущем году по сравнению с предыдущим. Самыми частыми причинами ремонта автомобиля в 2023 году в России стали неисправности ходовой части и колес. Также в топ проблем с авто вошли ремонт кузова и лакокрасочного покрытия, двигателя, выхлопной системы, электроники, системы мультимедиа и оптики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023