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Россияне назвали самые частые поломки в автомобилях в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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89% из опрошенных 10 тыс. российских автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет заявили о подорожании запчастей для автомобилей в текущем году по сравнению с предыдущим. Об этом 26 декабря сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Автотека» (проект «Авито») и digital-агентства Kodix.

Как выяснили эксперты, для 64% участников опроса затраты на ремонт автомобиля обошлись значительно дороже по сравнению с прошлым годом, в то время как 6% респондентов не ощутили роста цен.

Более половины опрошенных россиян ― 61% ― отдали на ремонт автомобиля в уходящем году не более 30 тыс. рублей, вместе с тем для 35% автомобилистов визит в автосервис обошелся не более чем в 150 тыс. рублей.

Самая частая причина ремонта автомобиля в 2023 году в России ― неисправности ходовой части и колес. Также в топ проблем с авто вошел ремонт кузова и лакокрасочного покрытия, двигателя, выхлопной системы, электроники, системы мультимедиа и оптики.

По информации авторов исследования, почти треть респондентов владеют своим авто более 10 лет, четверть — от пяти до 10 лет. 20% автомобилистов пользуются машиной от трех до пяти лет, примерно такое же число составляют россияне, которые владеют автомобилем от года до трех лет.

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В конце октября представители ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что этой осенью владельцы неофициальных станций технического обслуживания столкнулись с нехваткой деталей для машин из Китая. В таких условиях неофициальные центры не могут обеспечить качество технического обслуживания, объяснили в группе компаний.

При этом эксперты подчеркнули, что проблемы с поставками запчастей не коснулись официальных дилеров, сотрудничающих с китайскими автопроизводителями, поскольку они имеют полный доступ к технической информации и хранят на складах необходимый запас оригинальных деталей для авто из КНР.

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