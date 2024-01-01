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Врач рассказал о вреде алкоголя

Врач Белоусов: чрезмерное употребление алкоголя может привести к раку печени
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов 1 января рассказал «Известиям» о вреде алкогольных напитков.

Важнейшую роль в дезинтоксикации напитка играют клетки печени, там алкоголь распадается до конечных продуктов, отметил специалист.

«Спиртное выводится несколькими органами, во-первых, это почки, которые удаляют из организма пагубные вещества вместе с уриной. В процессе метаболизма участвуют также легкие и кожа. Но их вклад не такой масштабный — всего 5–7% от процесса. Учитывая все эти данные, мы можем теперь говорить о том, какие органы наиболее подвержены влиянию алкоголя. При его длительном употреблении все системы, защищающие наш организм, не успевают восстанавливаться», — сказал он.

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Например, со стороны печени — алкогольный реактивный гепатит, который со временем переходит в гепатоз (жировая дистрофия печени). Это предвестник цирроза, если в этот момент человек не останавливается, то недалеко и до рака печени, заявил Белоусов.

«Если мы рассмотрим легкие, то алкоголь влияет на их структуру, возникают частые бронхиты, пневмонии. Сердечная функция тоже страдает. Долгое употребление горячительных напитков негативно сказывается на системе передачи нейроимпульсов, это становится началом различных видом аритмий», — сообщил эксперт.

Также врач указал на дефицит витамина В1 (тиамин), а это уже последствия для головного мозга. Вещество необходимо для производства глюкозы, которую организм использует для передачи энергии всем органам и тканям, а его нехватка чревата энцефалопатическими состояниями.

«Категорически запрещен алкоголь во время беременности, это повышает риск развития патологий у плода. Алкоголь влияет на гладкую мускулатуру женских репродуктивных органов, и даже при планировании беременности нужно ограничить употребление спиртных напитков», — заключил Белоусов.

20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова посоветовала не закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. По ее словам, употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний ЖКТ.

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