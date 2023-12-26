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Новогоднее обращение Путина 2024 — где и когда смотреть

Россиянам рассказали, где и во сколько смотреть обращение Путина в новогоднюю ночь
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mikhail Klimentyev
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В последний день декабря вся Россия начнет готовится к наступлению Нового года 2024. Традиционно россиян с праздником поздравит глава государства Владимир Путин. «Известия» рассказывают читателям, когда и где смотреть обращение российского лидера.

Новогоднее обращение Путина 2024 — когда и где смотреть

Новый год в регионах России наступает в разное время из-за разницы в часовых поясах. Поэтому обращение президент записывает заранее.

В каждом из субъектов трансляция видеоролика начинается за несколько минут до полуночи. Рекомендуется устроиться перед экранами уже в 23:50. Транслировать видеообращение будут практически все федеральные каналы и многие интернет-порталы.

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При этом в Петропавловске-Камчатском обращение покажут уже в 15:00 по московскому времени. Обращение будут транслировать в полночь во всех регионах РФ, включая новые территории — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Новогоднее обращение Путина 2024 — суть, что скажет

Как правило, в новогоднем обращении президента звучат слова о незыблемости российских ценностей и народного единства. Глава государства вспоминает о наиболее важных событиях года и желает гражданам здоровья и благополучия. Обращение завершается боем курантов на Спасской башне Кремля и государственным гимном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать детали предстоящего обращения, в том числе и место, откуда Путин собирается обратиться к соотечественникам. Представитель Кремля напомнил, что россияне собственными глазами увидят всё в новогоднюю ночь.

Новогодние обращения в России и СССР

Традиция новогодних обращений существует в России с 1936 года. В СССР новогодние обращения представителей власти публиковались на первых полосах газет и зачитывались по радио.

Первый раз речь главы государства прозвучала с телеэкранов в 1970 году. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вышел в эфир 31 декабря в 23:50. С тех пор в преддверии новогодней ночи россияне собираются у экранов телевизора в ожидании обращения главы государства.

Из СССР практика новогодних обращений перекочевала в современную Россию. Теперь сложно представить праздник без традиционной речи президента. И именно под последние торжественные слова россияне поднимают бокалы и встречают Новый год.

Ранее «Известия» рассказали, как правильно встречать 2024 год, что подавать на стол и какой образ лучше выбрать для праздника.

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