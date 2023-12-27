Курс на весну

С начала декабря курс доллара к рублю укрепился на 2,7%, евро — примерно на 3,7%, а китайского юаня — на 2,9%. К концу месяца иностранные валюты торгуются на уровне 91,6, 100 и 12,7 рубля соответственно.

С одной стороны, фундаментально в пользу рубля играют повышенные объемы обязательных продаж валюты отечественными сырьевыми компаниями. А также очередные ежемесячные налоговые выплаты, для которых экспортеры, как правило, продают иностранную валюту и покупают ту, в которой будут перечислять деньги в бюджет, — национальную. 28 декабря им предстоит перевести в казну страховые взносы, НДС, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

С другой стороны, в конце года традиционно существенно увеличиваются расходы бюджета: рубли вливаются в экономику, что давит на курс. К тому же некоторые инвесторы прибегают к покупке иностранной валюты для хеджирования рисков на время длинных новогодних каникул.

В декабре ситуация с мировыми ценами на нефть и газ ухудшилась по сравнению с уровнями ноября. Цена на Brent опускалась ниже отметки $80/баррель. На фоне ужесточения санкций сокращается и стоимость российской марки. Если в октябре средний дисконт на Urals относительно Brent колебался в диапазоне $8–10/баррель, то в декабре он увеличился до $16–18. Это ведет к снижению выручки нефтедобывающих компаний и ослаблению рубля.

В этих условиях повышение ключевой до 16% вполне оправданно. Ограничение кредитования снижает спрос на импорт, а значит — и на иностранную валюту. Вероятно, регулятор может начать этап смягчения политики ближе к весне.

С января стабилизации курса рубля будут способствовать меры Банка России: регулятор начнет проводить отложенные операции с валютой для Фонда национального благосостояния. ЦБ будет продавать иностранные деньги из структуры ФНБ. Это приведет к увеличению ликвидности на рынке, что, в свою очередь, должно сделать рубль более стабильным и прогнозируемым.

Сейчас курс поддерживает указ об обязательной продаже выручки в иностранных денежных единицах рядом экспортеров. Будут ли его продлевать весной? На прямой линии президент Владимир Путин подчеркнул: важную роль в стабилизации рубля сыграл указ об обязательной репатриации валютной выручки, но эта мера носит временный характер. Из этого можно сделать вывод, что эти меры экспортного контроля, скорее всего, не будут продлеваться.

Что о стоимости рубля думают власти? Первый вице-премьер России Андрей Белоусов 21 декабря заявил, что экономика страны достигла баланса между экспортом и импортом, а валютный курс установился на уровне 90 рублей за доллар. Это удовлетворяет интересы как компаний-экспортеров, так и потребительского и инвестиционного рынков.

Кроме того, в среднесрочной перспективе на объемы доходов российского бюджета, а значит и на курс рубля, будут негативно влиять внешние санкции. 18 декабря страны Евросоюза согласовали 12-й пакет, особое внимание в котором уделяется усилению контроля за соблюдением ранее введенных ограничений. Сообщается, что новые меры коснутся и «теневого флота» России, и механизма «ценового потолка».

Помимо этого, вводится запрет на импорт российских алмазов, сжиженных углеводородных нефтяных газов (пропан, бутан и их смеси), а также эмбарго на чугун и металлические изделия. Эксперты оценивают потери от возможных недопоставок примерно в $5 млрд в год.

Таким образом, новые санкции направлены на снижение доходов России, получаемых от экспорта. В целом, эти ограничения, как и раньше, можно обойти с помощью сложных маневров, но нужно понимать, что каждый из них снижает рентабельность для продавца, а это влечет за собой сокращение притока иностранной валюты в страну и негативно влияет на курс рубля.

Полагаем, что в начале 2024 года динамика доллара и евро продолжит сохранять относительную стабильность. В марте пары будут находиться в диапазоне 89–96 и 98–105 рублей соответственно. К концу года «американец» может подняться в район 102–105, а «европеец» — до 108–114 рублей.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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