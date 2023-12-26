Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году

Средняя стоимость номера в отелях в России в 2023 году выросла на 10% по сравнению с 2022-м и составила 5 тыс. рублей (+15% к 2019), говорится в результатах исследования копании «Аэроклуб», с которым ознакомились «Известиям» 26 декабря. Эксперты проанализировали спрос на гостиницы со стороны представителей бизнеса и сообщили, что самым дорогим бронированием в этом году стало проживание в пятизвездочном отеле Казани: оно обошлось сотруднику финансовой компании в 825 тыс. рублей за ночь.

Аналитики рассказали, что средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле в 2023-м составила 8,3 тыс. рублей за ночь — цена увеличилась на 17% к 2022 году. Четырехзвездочные отели подорожали на 10% и в среднем стоят 5,7 тыс. рублей за ночь, трехзвездочные — 4,1 тыс. рублей (+9%). Объекты размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты, в среднем обходятся деловым путешественникам в 3,4 тыс. рублей за ночь (+5% к 2022 году).

По информации экспертов, спрос на отели в РФ со стороны представителей бизнеса в 2023-м вырос на 19% к прошлому году, а самыми популярными городами для проживания у бизнес-туристов оказались Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Владивосток.

«В 2023 году лучше всего себя чувствовали пятизвездочные отели и объекты размещения без категории, они значительно превысили допандемийные показатели. Причем, несмотря на отмену НДС, призванную поддержать рынок, в среднем деловые путешественники платили более высокую стоимость за проживание», — отметила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.

По ее словам, при закрытых границах и поддержке государства отельная индустрия демонстрирует наибольшую устойчивость относительно других туристических сегментов.

«В следующем году можно с уверенностью прогнозировать ее дальнейший рост», — заключила Липатова.

Ранее, 10 ноября, эксперты сервиса бронирования «Отелло» и аналитики медиахолдинга Rambler & Co рассказали,что каждый пятый путешественник в 2023 году забывал что-либо в отелях. Чаще всего туристы оставляли одежду или обувь (20%) и зарядные устройства (18%), а также туалетные принадлежности (11%). В список потерявшихся предметов вошли также мобильные устройства (7%), зубные щетки и паспорта (по 4%).