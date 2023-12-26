Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку

Советский и российский актер, каскадер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков намерен подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 1 млрд рублей морального вреда за «голую» вечеринку в ночном столичном клубе Mutabor. Свое намерение он подтвердил «Известиям» 26 декабря.

«Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место», — сказал артист.

По его словам, если суд удовлетворит его иск, то все взысканные средства пойдут на помощь участникам спецоперации, инвалидам, детям военнослужащих.

«В первую очередь раненым, инвалидам, ребятам, которые действительно нуждаются в помощи. Семьям погибших, детям, которые остались без отцов», — подтвердил Иншаков.

Иск, который подадут к Ивлеевой, будет коллективным, есть много желающих присоединиться к нему.

Ранее, 21 декабря, депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), отмечает «Газета.Ru».

20 декабря МВД и ведомства РФ обратили внимание на «голую» вечеринку, которую организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. На мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний не было.

В результате Роскомнадзор изучил материалы с мероприятия и нашел в фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

После мероприятия Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф в 200 тыс. рублей.