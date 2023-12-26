Силуанов рассказал о пересаживании сотрудников Минфина на Lada Aura

Сотрудники Министерства финансов РФ первыми среди чиновников пересядут на отечественный бизнес-седан Lada Aura. Об этом 26 декабря сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр уточнил, что Минфин уже сделал заказ на данную модель автомобиля.

«Шикарный автомобиль, он был презентован в ходе Петербургского экономического форума. Я сам посидел и на пассажирском сиденье, и за рулем. Мне очень понравилось. Первые пять автомобилей должны поступить в Министерство финансов в начале следующего года Во всяком случае заказ Министерства финансов на этот автомобиль сделан», — отметил Силуанов.

По его словам, Lada Aura очень комфортный и не хуже зарубежных аналогов. Он добавил, что лично проверил это.

Lara Aura сконструирована на базе модели Vesta. Главными отличиями этой новинки являются удлиненный салон, богатая комплектация и большой вазовский мотор. Стоимость автомобиля составит свыше 2 млн рублей.

В июне Силуанов сообщал, что Минфин готов использовать в качестве служебных автомобилей Lada Aura вместо иностранных машин.Тогда же он предложил чиновникам отказаться от услуг водителей и самим управлять автомобилями. Известно, что производство данного автомобиля АвтоВАЗ может запустить в августе–сентябре 2024 года.

Позже, 3 августа, президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.

20 октября в Минпромторге представили список автомобилей локализованных в РФ марок, которые в приоритетном порядке рекомендовано закупать для чиновников в качестве служебных машин. В список из отечественного автопрома вошли Aurus, Lada, «Москвич», «УАЗ», а также новые электрокары Evolute.