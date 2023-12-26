Телеведущую Рони обманули на 500 тыс. рублей от лица ее подруги Бони

Подругу блогера Виктории Бони, телеведущую Ирину Рони, мошенники обманули на 500 тыс. рублей от лица Бони. Об этом 26 декабря рассказал источник «Известий».

Так, 23 декабря уточняется, что Рони получила сообщение в Telegram от лица Бони, в котором та попросила ее одолжить 500 тыс. рублей. Спустя время потерпевшей на телефон поступило СМС, в котором ей пришли реквизиты карты для перевода.

Рони осуществила две транзакции в 200 тыс. и 300 тыс. рублей. Позже она узнала от подруги, что та ей ничего не писала, а в мессенджере переписка оказалась удаленной.

Потерпевшая обратилась в полицию. Проводится проверка в порядке ст. 144–145 УК РФ.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что мошенники освоили новый способ похищения денег со счетов граждан, используя возможности подписки Telegram Premium. Злоумышленники создают в Telegram поддельный аккаунт банка, размещают на аватаре официальный логотип кредитной организации, а вверху указывают ее название. И самое главное — ставят синюю галочку и начинают отправлять потенциальной жертве сообщения с рекламой или новостями банка.