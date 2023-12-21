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В Telegram распространяется новая мошенническая схема

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Мошенники освоили новый способ похищения денег со счетов граждан, используя возможности подписки Telegram Premium и спекулируя на вступившем в этом году 584-ФЗ, который в том числе регулирует коммуникации банков с клиентами в мессенджерах.

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Обновленная схема выглядит следующим образом: злоумышленники создают в Telegram поддельный аккаунт банка, размещают на аватаре официальный логотип кредитной организации, а вверху указывают ее название. И самое главное — ставят синюю галочку и начинают отправлять потенциальной жертве сообщения с рекламой или новостями банка, завоевывая тем самым его доверие, рассказала «Известиям» куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

И это не единственная новая уловка, которую используют мошенники в новой схеме. Как рассказала Алла Храпунова, даже если человек возмущается, что такие рассылки незаконны, мошенники отвечают, что в начале этого года вступил в силу 584-ФЗ, который вносит изменения в закон «Об информации, информтехнологиях и о защите информации». И он, мол, позволяет писать клиентам в мессенджерах.

«Когда возражений о такой коммуникации не осталось, злоумышленники звонят жертве в мессенджер и сообщают, что предлагают услугу страхования оформленного «сегодня» клиентом кредита или уменьшения ежемесячного платежа. Поскольку человек у банка ничего в этот день не брал, он начинает волноваться и опровергать этот факт», — продолжила Храпунова.

После этого мошенник обещает помочь разобраться с ситуацией и перевести на сотрудника службы безопасности. Затем жертве звонят уже по сотовой связи или в мессенджере, но с аккаунта поддельного представителя СБ банка. Дальше всё идет по привычному сценарию.

«Пользуясь методами социальной инженерии, якобы сотрудники банков выпытывают у жертв коды безопасности, уговаривают установить программы удаленного доступа или поучаствовать в поимке преступников, оформить на себя «зеркальный» кредит и перевести деньги на «защищенный счет». Развитие сюжета зависит только от фантазии и ресурсов злоумышленников», — отметила куратор «Мошеловки».

Но главная цель аферистов, как известно, — похищение средств со счетов людей, в том числе и взятых ими взаймы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ради синей галочки: в Telegram распространяется новая мошенническая схема

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