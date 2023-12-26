МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом 26 декабря следует из базы розыска ведомства.

«Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

При этом там не уточняется, по какой статье он объявлен в розыск.

Гудков был внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ 10 февраля. Отмечалось, что он «призывал к предоставлению вооружения Украине, а также участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».