Юрист рассказала, в каких случаях могут уволить по «алкогольной статье»

31% трудоустроенных россиян признался, что в их карьере как минимум один новогодний корпоратив пошел не по плану. В 24% случаев это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем. Это в ходе опроса выяснила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева 27 декабря рассказала «Известиям» о том, как не омрачить себе конец года увольнением по «алкогольной статье».

Как указала специалист, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ позволяет работодателю уволить работника за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Кроме того, лишиться работы могут те, кто находился в рабочее время в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя нужно выполнять трудовую функцию.

«Многие ошибочно думают, что увольнение по «алкогольной статье» возможно, только если факт опьянения подтвержден медицинским освидетельствованием. Но это заблуждение. <…> Состояние опьянения может подтверждаться как медицинским заключением, так и другими видами доказательств. Часто такими доказательствами становятся акты, служебные записки, объяснения коллег, собранные в ходе служебного расследования, и свидетельские показания коллег в суде», — сказала эксперт.

По словам Нечаевой, самый рискованный случай — стихийное застолье в рабочее время непосредственно на рабочем месте либо на территории работодателя или на объекте, куда вас работодатель направил (например, в офисе у клиента, к которому вы приехали по рабочим вопросам). Даже если вам кажется, что вы отмечаете «чисто символически» и никакого опьянения и близко нет, вы рискуете, сказала она.

«Да, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 ТК позволяет уволить работника не за сам факт распития спиртных напитков на работе, а за нахождение на работе в рабочее время в нетрезвом состоянии. Но, во-первых, не стоит забывать о том, что распитие спиртных напитков на рабочем месте наверняка нарушает правила внутреннего трудового распорядка, действующие в вашей организации. За подобное однократное нарушение хотя и не могут сразу уволить, но дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора вполне возможна. А тех, у кого к этому моменту уже имеется как минимум одно дисциплинарное взыскание (замечание, выговор), со дня вынесения которого прошло меньше года, может ожидать и увольнение», — сказала она.

Во-вторых, если у вас конфликтные отношения с кем-то из коллег или с руководством, даже короткие посиделки в рабочее время на работе могут закончиться «сюрпризом» в виде акта и служебных записок о том, что вы были сильно нетрезвы, как бы сами вы ни были уверены в том, что лишь «слегка пригубили за компанию». Лучше вовсе исключить такой риск. Достаточно перенести вечеринку в более подходящее место после работы, добавила юрист.

«Даже празднование всем коллективом, включая руководство, в рабочее время и на работе, без приказа, объявляющего этот период нерабочим, попадает в зону риска. Вспыхнувший в это время нетрезвый конфликт может стать причиной увольнения зачинщика по «алкогольной статье». Трудно предсказать, какие объяснения напишут коллеги-свидетели и как на случившееся посмотрит суд», — подчеркнула Нечаева.

Если празднование с коллегами проходит на работе, но за пределами рабочего времени, то уволить человека за то, что он на этом празднике «перебрал», нельзя, отметила юрист.

«Но опять же правила внутреннего трудового распорядка вполне могут запрещать распитие спиртных напитков на территории работодателя в любое время, даже в нерабочее. Значит, застолье, на которое работодатель не давал разрешения, могут расценить как дисциплинарный проступок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те, на ком уже «висит» неснятое дисциплинарное взыскание, в зоне риска», — сказала она.

Самая надежная ситуация — когда работодатель официально организует корпоратив, то есть издает приказ об этом и объявляет соответствующее время нерабочим (не важно, на своей территории или где-то за ее пределами), заявила Нечаева.

«Если праздник, пусть и организованный неофициально, проходит за пределами подконтрольной работодателю территории, это тоже безопасно. Но безопасны такие ситуации лишь с той точки зрения, что сотрудника нельзя уволить по «алкогольной статье», даже если он показал себя на празднике с худшей стороны. Однако это не повод терять контроль за собой. Иначе воспоминания о слишком бурно проведенном вечере могут стать поводом для увольнения по собственному желанию, лишь бы не показываться больше на глаза коллегам и руководству — такое тоже бывает», — сказала она.

В случаях, когда следующий день после корпоратива — рабочий, особенно важно соблюдать умеренность, а если не получилось, лучше попросить официальный отгул. Иначе ваше состояние тоже могут зафиксировать как алкогольное опьянение на работе, заключила эксперт.

23 декабря юрист Нечаева рассказала «Известиям», выгодно ли увольняться перед Новым годом. Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу, объяснила она.