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Юрист назвала минусы увольнения перед Новым годом

Юрист Нечаева: рабочие дни в январе являются «дорогими»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева 23 декабря рассказала «Известиям», выгодно ли увольняться перед Новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки.

По словам специалиста, если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты. Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц, и зарплата будет ниже», — сказала Нечаева.

Еще один нюанс может быть связан с премированием, указала юрист. Довольная частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики это спорная ситуация, но лучше ее не создавать, а уволиться уже после получения премии, заключила собеседница издания.

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Накануне партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков рассказал «Известиям», что, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права привлекать к работе сотрудников в праздничные дни, включая январские выходные. Исключениями могут быть случаи работы в сферах, где производство является непрерывным и неотложным.

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