Мультипликатора Куваева объявили в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ). Это следует 26 декабря из базы розыска ведомства.

Куваева разыскивают в рамках статьи Уголовного кодекса России, конкретное уголовное дело в МВД не назвали. В карточке розыска мультипликатора указаны дата и место его рождения, опубликовано фото.

Ранее, 22 декабря, Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Как уточняется, Куваев выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил страны.

В октябре в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», отмечает «Газета.Ru».