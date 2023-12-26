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Мультипликатора Куваева объявили в розыск по уголовной статье

МВД: автор «Масяни» Куваев объявлен в розыск по уголовной статье
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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ). Это следует 26 декабря из базы розыска ведомства.

Куваева разыскивают в рамках статьи Уголовного кодекса России, конкретное уголовное дело в МВД не назвали. В карточке розыска мультипликатора указаны дата и место его рождения, опубликовано фото.

Ранее, 22 декабря, Минюст внес мультипликатора в реестр иноагентов. Как уточняется, Куваев выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил страны.

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В октябре в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», отмечает «Газета.Ru».

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